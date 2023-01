Rotenberg: Nadam se da će ovaj put Đoković odustati na vrijeme

Na vijest od odluci američke vlade reagovao je američki novinar Ben Rotenberg, koji je prije bio u čestim sukobima s Đokovićem. On je i prošle godine zamjerio srpskom teniseru što je čekao posljednje sekunde roka nadajući se promjeni pravila, da bi se tek onda povukao s Indijan Velsa. Ovaj put novinar je rekao da se nada da će Srbin ovaj put odustati na vrijeme.

Premda je Đoković imao pravo na čekanje do posljednjeg trenutka, Rotenberg mu je zamjerao što su zbog tog poteza neki igrači morali igrati kvalifikacije. Rotenberg je poručio Đokoviću da bi bilo korektno da sad odustane na vrijeme.

"Nadao sam se da vakcinalni status neće biti bitan slučaj u muškom tenisu 2023. Ali evo nas opet tu... Ovaj produžetak pravila jasno upućuje na to da se Đoković ne bi trebao prijaviti i čekati žrijeb kao 2022. godine", napisao je Amerikanac.

Going against the trends elsewhere, US travel authorities have reupped the requirement for noncitizens to be vaccinated through at least April 10, 2023. Thus, if Djokovic remains unvaccinated, it will mean another year of missing Indian Wells and Miami.https://t.co/EfW5BkvJat pic.twitter.com/5PBSqUSOdH