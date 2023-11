Rubljov: Iskreno, ne očekujem ništa

Ruski teniser Andrej Rubljov bio je veoma razočaran poslije poraza od Karlosa Alkarasa u Torinu.

Rubljov je izgubio rezultatom 7:5, 6:2, čime je praktično ostao bez šansi za plasman u polufinale.

Tokom susreta sa Špancem, Rubljov je pokazivao znake nervoze, a u jednom momentu je povrijedio koljeno od udaranja reketom.

"U redu je", odgovorio je Rubljov na pitanje o stanju kolena.

"Naravno da nije lako jer uvijek želite da završite na dobar način. Ponekad se razočaraš, ali to se dešava. Danas se desilo to što me je razočaralo".

Za Rubljova je sve bilo dobro do rezultata 5:5 u prvom setu, da bi potom Alkaras napravio brejk.

"Bila je nesrećna odluka, ali to je dio sporta. Dešava se na svakom meču. Često se greške dešavaju kada je rezultat veoma važan. Poslije tog poena igrao je zaista dobro. Pogodio je nevjerovatan servis. Mislim da je pogodio viner ili tako nešto. Onda je odservirao as, to je bilo 30:0. Nije isto kada imate 0:15 i 30:0. To je to u suštini".

Kaže da mu poraz teško pada čak i ako izgubi od dobrog prijatelja.

"Ne razlikuje se. Ako ne volite da gubite, nije važno ko je protivnik. Osjećate se razočarano, posebno kada shvatite da je sezona završena. Želite da budete bolji, da napravite dobar rezultat, da odigrate nekoliko sjajnih mečeva na kraju sezone. Razočarani ste kada se to ne desi".

Rubljov će u petak igrati protiv Saše Zvereva.

"Iskreno, ne očekujem ništa. Biće to posljednji meč. Pokušaću da uradim nešto više u odnosu na prethodna dva meča. Da pokušam da završim sezonu na dobar način", zaključio je ruski igrač.

(B92)

