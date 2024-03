Rubljov diskvalifikovan jer je psovao sudiju na ruskom (VIDEO)

​Ruski teniser Andrej Rubljov diskvalifikovan je u polufinalnom meču ATP turnira u Dubaiju.

Rival petom teniseru svijeta bio je Aleksandar Bublik koji je bio na gem od pobjede poslije preokreta (6:7, 7:6, 6:5), prije nego što je meč prekinut.

Rubljov je u setu odluke imao brejk prednosti sve do osmog gema, kada Kazahstanac vraća brejk i uspijeva da ostane u meču.

Rublev was defaulted for this - apparently translated from Russian and it was so bad it was an immediate default. Can anyone confirm? He was adamant he was speaking English pic.twitter.com/cMkpSpspMN