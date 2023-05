Rubljov i Medvedev nisu ponovili Alkarazovu grešku

Šesti teniser svijeta Rus Andrej Rubljov plasirao se u osminu finala mastersa u Rimu, pošto je danas savladao Španca Alehandra Davidoviča Fokinu sa 2:0 po setovima 7:6, 6:3. Plasman u osminu finala obezbijedio je i treći teniser svijeta Rus Danil Medvedev savladavši Španca Bernabea Zapatu Miraljesa sa 2:1 po setovima 3:6, 6:1, 6:3.

Rubljov je do pobjede nad 34. teniserom svijeta stigao poslije sat i 51 minuta igre.

Rublev reached the 1/8 finals of the Rome Masters #ATP Andrey Rublev beat Alejandro Davidovich Fokina of Spain in two sets (7-6 | 6-3) in the 1/16 final match. #Masters In the 1/8 finals the Russian tennis player will play against Yannick Hanfmann. pic.twitter.com/XkkDJ4keSM

U osmini finala, Rubljov će igrati protiv Nijemca Janika Hofmana.

Medvedev je pobijedio 38. igrača na ATP listi poslije sat i 55 minuta igre.

Daniil Medvedev on possibly facing Zverev in Rome: “All of our matches are exciting… talking about Monte Carlo, we talked after this... I think we’re fine, but it doesn’t mean if we play tomorrow there’s not going to be something. We never know.” @TennisChannel pic.twitter.com/PrDqQMjSBZ