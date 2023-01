Rubljov o Đokoviću: Samo da nisam sa Novakom

Na konferenciji za medije poslije meča, Rus Andrej Rubljov se dotakao i toga što će mu naredni rival biti Novak Đoković i što se on nalazi u tom dijelu žreba. Nasmijao se, pa je odgovorio da bi volio da nije sa Srbinom.

Nastavlja Novak Đoković svoj pohod ka tituli na Australijan openu, a sljedeći koji mu stoji na tom putu je Andrej Rubljov, koji je danas u osmini finala eliminisao Holgera Runea iz Danske u pet setova - 3:2 (6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6).

"Pa da, niko ne želi da igra protiv Novaka. Više bih volio iskreno da sam u drugom dijelu žreba, samo da nisam sa Novakom", rekao je Rubljov.

Ni sam nije svjestan Rus kako se izvukao i spasio dvije meč lopte protiv Runea.

