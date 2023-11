Rubljov poslije poraza: Nisam mogao da se kontrolišem

Eliminisan i premlaćen. Tako je Andrej Rubljov završio borbu za plasman u polufinale završnog Mastersa u Torinu. Ima još jedan meč, ali ne i šanse za nastavak takmičenja. A ko ga je premlatio? Pa on sam sebe. Toliko je divljački udarao reketom po sopstvenim nogama da je pitanje kako će igrati poslednji meč. Najviše je stradalo koljeno.

"Nisam mogao da kontrolišem bijes", objasnio je Rus svoje ponašanje posle poraza od Karlosa Alkarasa u drugom torinskom meču sa 7:5, 6:2.

Sa obzirom da je i Danila Medvedeva ubjedljivo poražen, već može da se pakuje iako ga sutra čeka dvoboj sa Sašom Zverevim.

"Dobro mi je koleno", odgovorio je novinarima poslije meča.

"Nije to ništa strašno".

Nije ovo prvi put Rubljovu da izgubi nerve zbog slabe igre, uvek je govorio da radi na tome da se takve situacije ne ponavljaju, ali još uvek bez uspejha.

"Nije lako kada dođete na neki turnir i želite da ga završite dobro. Ponekad ste veoma razočarani što se to nije dogodilo. Baš to je sada bilo i jednostavno nisam mogao da se kontrolišem", rekao je Andrej.

Sve do 5:5 Rus se dobro nosio sa Špancem. A onda se igra petog na svijetu potpuno raspala. Doprinjela je tome i jedna greška linijskog sudije, mada to ne može da bude opravdanje.

"Imao sam tu pogrešnu odluku i to je mnogo uticalo", objašnjava Rubljov kada su kola krenula nizbrdo.

"Naravno, to je dio sporta, to se dešava u svim mečevima. Ali poslije tog poena Karlos je zaigrao zaista veoma dobro. Prvo je zabio as, poslije viner i odjednom bilo 30:0", napominje Rus.

Prvi put je u karijeri igrao protiv Alkarasa. Dva dana ranije mu je rival bio kum i najbolji prijatelj.

"Svejedno mi je ko je protivnik. Nikada ne želim da izgubim na ovaj način. Pogotovo je frustrirajuće što je posljednji turnir u sezoni".

Riješen je da popravi utisak u posljednjem meču.

"Još nisam razmišljao o duelu sa Zverevim, ali pokušaću da se od ove sezone oprostim pobjedom".

