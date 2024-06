Rud objasnio zašto se "ugasio" protiv Zvereva

Norveški teniser Kasper Rud otkrio je razlog slabije igre protiv Saše Zvereva nakon što je osvojio prvi set u polufinalu Rolan Garosa.

Prošlogodišnji finalista je poveo sa 6:2, ali je Zverev uzvratio sa 6:2, 6:4, 6:2 i prošao dalje. Naredni rival biće mu Karlos Alkaraz.

Rud je na konferenciji za medije kazao da je imao problema sa stomakom.

"Bilo je malo nesrećno. Dobro sam počeo. Sredinom, krajem prvog seta počeo sam da osjećam neku nelagodnost, bol u stomaku. Tako da niasm mogao da zadržim intenzitet i energiju. To me je mučilo. Ograničilo me je, ako je to prava reč (smijeh), da igram kako želim. Šteta. Ne mislim da je nešto ozbiljno ili nešto što će trajati dugo, ali pojavilo se u prvom setu. Osvojio sam prvi set, ali ni tada se nisam lijepo osjećao. Naredna tri seta su išla brzo jer je Saša igrao dobro, ali nisam mogao da igram intenzitetom kojim sam želio, na to je uticao stomak. Ne želim da tražim izgovore, ali frustrirajuće je i razočaravajuće", rekao je Rud.

Sličan problem imala je i Arina Sabalenka tokom polufinala protiv Mire Andrejeve.

"Vidio sam, gledao sam taj meč, Sabalenku. Ona je takođe izgledala malo loše. Nisam siguran da li se nešto dešava, mislim da ne, jer mislim da smo samo ona i ja. Možda je samo nesrećni slučaj. Možda je to nešto što sam 'pokupio' na večeri sinoć, možda je od doručka jutros ili nešto što sam ranije pojeo. Nemam odgovore, ali sam razočaran što se desilo baš danas. Zašto nije bilo juče ili prekjuče kada sam bio slobodan. Nesrećan slučaj. Zaista sam se radovao meču. Dobro sam počeo, ali nisam mogao da nastavim tako nažalost. Da, nesreća", dodao je on, prenosi b92.

Zverev igra sjajno u posljednje vrijeme.

"Mislim da igra na najboljem nivou. Moraće on da govori u svoje ime. Dobro je servirao. Možda nisam riternirao sjajno, ali je pogađao vrlo dobro, servis prilično, sa osnovne linije takođe. Bio je čvrst sa obe strane, dobar je sa osnovne linije. Ima sve što je potrebno za dobru igru na šljaci. U posljednje dve, tri, četiri nedjelje igra svoj najbolji tenis. Da li igra tenis života nisam siguran, ali u posljednje vrijeme sigurno", zaključio je Rud.

