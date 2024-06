Rud zatečen saznanjem o Đokoviću

​Norveški teniser Kasper Rud bio je vidno iznenađen činjenicom da je nastup Novaka Đokovića u četvrtfinalu Rolan Garosa pod znakom pitanja.

Novak je slavio nad Fransiskom Serundolom poslije pet setova, ali je doživio i povredu koljena, dok je otprilike u isto vrijeme Rud igrao protiv Tejlora Frica.

Rud je Amerikanca savladao u četiri seta, da bi se kasnije pojavio na konferenciji, kada je čuo da Novak još uvijek ne zna da li će moći da izađe na teren u srijedu.

Novak je najveći izazov, ali je rekao da čeka na magnentnu rezonancu.

"Nisam znao o tome dok niste to rekli sada. Njegovo je tijelo i odlučiće šta je najbolje. Ako izađe na teren, to ne mijenja ništa. Daću sve od sebe, pet setova je naporno. Naravno da će se to dodatno osjetiti. Nadam se da će izaći na teren, biće šteta ako se ne pojavi, ali spremaću se kao za svaki meč i da budem spreman za srijedu", rekao je Rud.

Rud i Đoković su prošle sezone igrali finale Rolan Garosa, u kojem je Novak odnio rutinsku pobjedu.

"Možete da kažete da je drugi najbolji na šljaci, često sam gubio od njega. Mnogo dobro čita igru, dobro se kreće, teško je pogoditi vinere i fizički je tu, nikada se ne lomi, osjećate da bi mogao, ali to ne radi. Igra dva meča četiri sata, nisam gledao danas, ali sam vidio da je imao brejk zaostatka u četvrtom setu. Možda ne igra sa toliko spina kao Rafa, ali ima druge kvalitete".

Novak je igrao više od devet sati u posljednja dva dana i on je samo čovjek.

"Novak je Novak, biće spreman, ili dati sve od sebe da bude spreman. Ja imam 25, on ima 37 godina. To ne znači mnogo, igrao je malo više sati ovdje nego ja. Moji mečevi nisu bili toliko dugi i pokušaću to da iskoristim."

Rud je na putu do četvrtfinala pobjeđivao Meligeni Alveša, Davidoviča Fokinu, Ečeverija i Frica.

"Posljednja tri meča su bila dobra. Teška sekcija žrijeba, mnogo teških igrača. Nije uvijek važno igrati tri perfektna seta, treba da budem dovoljno dobar da pobjedim u pet setova. Ako hoće da me pobijede, moraju protivnici da igraju tri dobra seta. Potrudiću se da ih natjeram da se muče, volim da igram na šljaci, radi to dobro posljednje tri godine ovdje, ali ću pred sobom imati najteži izazov u našem sportu", istakao je Rud.

Đoković protiv Ruda ima skor 5-1, prenosi "b92".

