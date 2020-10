Rus pripremao Đokovića za Krajinovića

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u subotu uveče odradio je prvi trening u Beču.

Prijestonica Austrije biće domaćin samoj eliti bijelog sporta, pošto, čini se, jedan ATP Masters 500 turnir odavno nije bio jači.

Đoković je trenirao sa Rusom Andrejom Rubljovim, koji je po broju pobjeda u 2020. godini odmah iza srpskog tenisera, objavio je "B92".

Novak će turnir startovati protiv zemljaka Filipa Krajinovića, a ako prođe dalje čekaće ga bolji iz duela Ćorić – Fric.

Đoković je favorit protiv Krajinovića, a kladionica Mozzart na njegovu pobjedu daje kvotu 1,07, dok je kvota na pobjedu Krajinovića 6,80.

U četvrtfinalu bi mogao na Dijega Švarcmana, u polufinalu na Stefanosa Cicipasa, dok su u drugom dijelu žreba najveći favoriti Dominik Tim i Danil Medvedev.

Djokovic and Goran hitting with Rublev in Vienna pic.twitter.com/c0Xg0z2GZA

Turnir počinje u ponedjeljak i traje do nedjelje.

Đoković bi od 12 sati trebalo da se sastane s Krajinovićem, a ostalu ponudu kladionice Mozzart pogledajte na OVOM LINKU.

Champ @DjokerNole arrived in Vienna @ErsteBankOpen and already did his first practice with Rublev. #NoleFam ErsteBankOpen pic.twitter.com/BD15c1YPag