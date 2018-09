Rusedski: Ðoković može da prestigne Federera

LONDON - Nekada četvrti teniser svijeta Greg Rusedski uvjeren je da će Novak Ðoković nadmašiti Rodžera Federera po broju gren slem titula.

Srpski as je na US Openu došao do 14. trofeja na najznačajnijim turnirima i izjednačio se sa Pitom Samprasom, a ispred su samo još Rafael Nadal (17) i Federer (20).

"U finalu Ðokovića i Del Potra su dva čovjeka sjedila kući i držala fige Argentincu da pobijedi - Federer i Nadal. Možda djeluje da su daleko od Novaka, ali nije tako. Sada ide njegov omiljeni Australijan open", napisao je Rusedski u kolumni za britanski Telegraf.

Rusedski je siguran da će Ðoković do kraja 2017. da se vrati na čelo ATP liste.

"Mislim da će biti broj jedan na svijetu do kraja godine s obzirom na to kako igra. Ne bih bio iznenađen da izjednači, a onda i prestigne Federera po broju titula sa najvećih turnira".

Kao ključan detalj označio je to što je Ðoković vratio stari tim na čelu sa Marijanom Vajdom.

"Vidi se razlika. Izgubio je u Majamiju od Pera (6:3, 6:4) i vratio stari stručni štab, pogledajte gdje je sad", zaključio je Rusedsk.