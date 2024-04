Ruska teniserka opljačkana u Madridu: Ostala bez novca na bizaran način (VIDEO)

Ruska teniserka Marija Timofejeva doživjela je veliku neprijatnost u Španiji gdje je tokom Mastersa u Madridu opljačkana.

Timofejeva nije uspjela da se kvalifikuje za glavni žrijeb turnira u Madridu, a način na koji je ostala bez novca je u najmanju ruku bizaran.

Maria Timofeeva shares that she has been robbed while in Madrid; more than 10,000 euros have been spent from her account (purchases were made in the area where she's staying)