Ruska zastava izazvala problem na Australijan Openu

Ruska zastava koja se pojavila na meču između ukrajinske teniserka Katerine Baindl i ruskinje Kamile Rakimove, izazvala je probleme i prozivke na Australijan Open turniru.

Baindlova (WTA: 95) odmjerila je protekle večeri snage sa Rakimovom (WTA: 110) u meču Australijan Opena, a na kraju je pobijedila sa 7:5, 6:7, 6:1.

Meč je trajao dva sata i 50 minuta i ponudio je mnoštvo uzbuđenja i dobrog tenisa, ali se u javnosti o njemu najviše govori zbog zastave.

Poznato je da je ruskim i bjeloruskim igračima i igračicama zabranjeno nastupanje pod zastavama zemalja iz koje dolaze na Australijan Openu, pa su morali da igraju kao neutralni takmičari.

Međutim, tokom duela spomenutih teniserki kamere su uhvatile rusku zastavu pokraj terena. Ambasador Ukrajine u Australiji i Novom Zelandu, Vasil Mirošničenko odmah se oglasio i osvrnuo na ovaj slučaj.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF