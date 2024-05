Rusko čudo na Vaskrs: Rubljov poslije preokreta do titule u Madridu

Ruski teniser Andrej Rubljov došao je do svoje druge masters titule u Madridu poslije preokreta protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima sa 2:1, po setovima 4:6, 7:5, 7:5.

Da se neko prije početka turnira kladio na ovaj susret u finalu vjerovatno bi sada već bio, u najmanju ruku, milioner.

Prvi set je počeo veoma loše po Rusa. Alijasim je odmah napravio brejk bez izgubljenog poena, brzo je taj jedan prerastao i u drugi tako da se nismo ni okrenuli, a prvi set je bio već na izmkau.

Doduše, Rubljov se potrudio da ga malo produži, uspio je da vrati jedan brejk zaostatka, ali prvi set je otišao tamo gdje je od samo starta i bilo naznake, a to je u ruke Kanađanina.

Kraj prvo seta dao je neke znake života za Rubljova. Ušao je Rus dosta sigurnije i stabilnije u drugi set. Forhend je počeo da sluša, a sa druge strane mrežice protivnik je počeo malo da pušta nogu sa papučice za gas. Sve je to rezultovalo u tome da Andrej u 12. gemu napravi brejk i odevede ovo finale u treći set.

Odlučujući set je imao poprilično jednoličan izgled – Rus je napadao, a Kanađanin je pronalazio način da ostane u ovom meču.

Ali onda zavšetak na najgori mogući način – Alijasima na meč loptu pravi duplu grešku.

‘ONE WEEK CAN CHANGE EVERYTHING’ The moment @AndreyRublev97 capped off a resurgent run in Madrid - overcoming Auger-Aliassime 4-6 7-5 7-5 for the title!#MMOPEN pic.twitter.com/ac0Qf2lDRE