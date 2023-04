SRPSKA OPEN: Predstavljamo najveća imena - Novak Đoković

BA­NJA­LU­KA - Srpska open, ATP tur­nir iz se­ri­je 250, ko­ji bi tre­balo da počne u ne­dje­lju, 16. apri­la, a do­bi­je epi­log 23. apri­la, s pra­vom se može na­zva­ti naj­većim spor­tskim do­gađajem u BiH, još od Zim­skih olim­pij­skih iga­ra u Sa­ra­je­vu 1984.

Sta­tus ova­kvog do­gađaja za­služuje zbog činje­ni­ce da će se vi­še ne­go im­po­zan­tna lis­ta svjet­ski po­zna­tih ime­na bo­ri­ti za 250 ATP bo­do­va, a ka­da se po­gle­da šta su sve po­me­nu­ti igrači osvo­ji­li u ka­ri­je­ri, ne­ma su­mnje da će ovaj do­gađaj bi­ti zla­tnim slo­vi­ma upi­san u is­to­ri­ju te­ni­sa, ali i spor­ta Re­pu­bli­ke Srpske i BiH.

Na ba­nja­lučku šlja­ku is­trčaće osva­jači 25 grend slem kru­na i 158 ATP ti­tu­la.

Epi­tet naj­većeg spor­tskog do­gađaja Srpska open za­služuje i za­hva­lju­jući čo­vje­ku bez ko­jeg, sa­svim si­gur­no, Ba­nja­lu­ka ne bi mo­gla do­bi­ti or­ga­ni­za­ci­ju je­dnog ova­kvog tur­ni­ra i čo­vje­ku ko­ji je za­dužio "bi­je­li sport".

Na­ra­vno, ri­ječ je o No­va­ku Đoko­viću.

Osva­jača 22 grend slem ti­tu­le, 93 ATP ti­tu­le, čo­vje­ka ko­ji je u pro­fe­si­onal­noj ka­ri­je­ri os­tva­rio vi­še od 1.000 po­bje­da i ko­me os­ta­tak te­nis­kog svi­je­ta 382 ne­dje­lje gle­da u leđa kao svjet­skom bro­ju je­dan (naj­vi­še u is­to­ri­ji), možemo opi­sa­ti sa­mo je­dnom ri­ječju - naj­veći.

No­le to za­is­ta i jes­te, jer ka­da se po­gle­da činje­ni­ca da je sa 36 go­di­na i da­lje vla­dar svjet­skog te­ni­sa, ne­su­mnji­vo je da će svi ko­ji se nađu na tri­bi­na­ma Srpska ope­na uživa­ti u bra­vu­ra­ma naj­bo­ljeg svih vre­me­na.

Iako je go­to­vo većini za­lju­blje­ni­ka u "bi­je­li sport" po­zna­to o ka­kvoj spor­tskoj ve­ličini se ra­di, ni­je zgo­reg pod­sje­ti­ti na Đoko­vićeva do­sa­daš­nja dos­ti­gnuća.

Rođen je 22. ma­ja 1987. go­di­ne u Beo­gra­du. Te­nis je počeo tre­ni­ra­ti sa sa­mo četi­ri go­di­ne kod po­zna­tog te­nis­kog stručnja­ka Je­le­ne Genčić, a na­kon to­ga tre­ni­rao je u aka­de­mi­ji le­gen­dar­nog Ni­ko­le Pi­lića.

Na pro­fe­si­onal­nu te­nis­ku sce­nu stu­pa 2003. go­di­ne, a svoj pre­mi­jer­ni nas­tup imao je na tur­ni­ru u Uma­gu 2004. go­di­ne. Is­te go­di­ne de­bi­tu­je i na grend sle­mu, gdje je u Aus­tra­li­ji za pro­ti­vni­ka imao le­gen­du svjet­skog te­ni­sa i ta­da čet­vrtog na ATP lis­ti Ma­ra­ta Sa­fi­na (po­ražen sa 3:0 u se­to­vi­ma).

