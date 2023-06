Sabalenka: Prethodne dvije nedjelje će me učiniti jačom

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka izjavila je nakon ispadanja sa Rolan Garosa da je iscrpljena i da se nada da će je poraz učiniti jačom, prenosi Sportklub.

Češka teniserka Karolina Muhova plasirala se u finale Rolan Garosa pošto je pobijedila Bjeloruskinju Arinu Sabalenku 2:1 (7:6, 6:7, 7:5) poslije tri sata i 17 minuta igre.

"Trenutno sam stvarno iscrpljena, ali mislim da je to samo zato što sam izgubila meč. I normalno je da se osjećam iscrpljeno poslije dvije nedelje neprekidnog tenisa na šljaci. Ovo je moj najbolji rezultat ovdje. Trudim se da ostanem pozitivna uprkos svemu, želim da zadržim pozitivan pogled na ovaj turnir. Bile su ovo dve sjajne nedjelje, emotivno izazovne, ali prošla sam kroz to i mislim da će me učiniti jačom", istakla je Sabalenka.