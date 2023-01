Sabalenka preokretom do prvog slema u karijeri

​Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka osvojila je titulu na Australijan openu pošto je u finalu bila bolja od kazahstanske teniserke Elene Ribakine sa 4:6, 6:3, 6:4.

Ovo je bilo prvo Grend slem finale za Sabalenku i prvi trofej, dok je Ribakina prošle godine osvojila Vimbldon na kome Bjeloruskinja nije imala pravo da učestvuje zbog zabrane ruskim i bjeloruskim teniserima.

Ribakina je već u trećem gemu iskoristila prvu brejk priliku (2:1) i vodila sve do osmog gema u kojem joj je Bjeloruskinja uzvratila udarac, oduzela servis i izjednačila (4:4). Međutim, to je bilo – to. Kazahstanka u prvom narednom gemu pravi brejk, a potom bez izgubljenog poena osvaja prvi set, prenose Novosti.

U nastavku igre stvari na terenu su bile drugačije - Sabalenka je diktirala ritam igre i u četvrtom gemu stigla do prednosti (1:3). U osmom je ispustila čak dvije set lopte, ali ja zato u narednom, odličnim servisima osvajala poene i odvela finale u treći set.

Odlučujući set donio je dosta nervoznu igru obe teniserke, ali i rezultatsku klackalicu. Imala je Sabalenka priliku da okrene igru u svoju korist u petom gemu - tu priliku nije iskoristila, ali jeste onu u sedmom gemu i to iz trećeg pokušaja.