Sabalenkin momak skočio sa balkona?

Bjeloruski mediji pozivaju se na informacije policije Majamija i prenose da je Konstantin Kolcov (42), momak Arine Sabalenke i bivši hokejaš nije preminuo zbog ugruška već da je izvršio samoubistvo.

Ovog utorka iz SAD su stigle su tragične vijesti da je izabranik druge teniserke svijeta i osvajač olimpijske medalje u hokeju, preminuo. Sumnjalo se da je uzrok smrti bio problem sa krvnim ugruškom koji se aktivirao nakon avionskog leta ali su bjeloruski mediji prenijeli da je Kolcov, ipak preminuo na drugi način.

"Prema uviđaju, u ponedeljak 18. marta, oko 12.39 policija Harbora i Vatrogasne spasilačke službe krenuli su ka bolnici, kako bi zbrinuli čovjeka koji je skočio sa balkona. Nisu pronađene nikakve sumnjive okolnosti", rekao je portparol policije bjeloruskim medijima.

Former Belarusian national hockey team player Konstantin Koltsov committed suicide. The https://t.co/pTlid5Fp78 representative received a response from the Miami police. 1/2 pic.twitter.com/7l7ipxtLOy