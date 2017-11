Safin: Đoković se neće vratiti na stari nivo

Bivši ruski teniser, ali i bivši član ruskog parlamenta Marat Safin komentarisao je dominaciju "stare garde" u posljednjoj deceniji i uporedivši igrače iz "velike četvorke" došao do zaključka da se Novak Đoković neće vratiti u formu.

Safin je bio prvi teniser svijeta, a u karijeri je došao do dvije Gren slem titule. On je istakao da su u teniskom vrhu isti ljudi koji su na tom mjestu bili i kada se on povukao 2009. godine.

"Federer i Nadal su tu predugo, ali će se i to promijeniti. Zamijeniće ih mladi igrači koji su brži i koji ostvaruju sjajan napredak. Aleksandar Zverev ima ogroman potencijal ali je još uvijek premlad. Potrebno je samo da vjeruje u sebe", otpočeo je priču Safin.

On je takođe rekao da je tenis mnogo zahtjevniji na fizičkom nivou i da teniseri nemaju toliko vremena da razmišljaju.

"Nadal je impresivniji od Federera. Rodžer ima sve što mu je potrebno da bude najbolji dok je Rafa za svaki svoj uspjeh morao da radi. Očekujem da će njih dvojica i sljedeće godine biti na svom nivou, dok sumnjam u povratak Đokovića. Marej ima svoje uspone i padove, ali vjerujem da ukoliko Španac i Švajcarac budu zdravi, niko drugi nema šanse", zaključio je Safin.

Da li će Đoković demantovati Safina u praksi, vidjećemo od 29. decembra kada se najbolji srpski teniser vraća na teren.

