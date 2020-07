Safin: Moja strast je bio fudbal, a tenis sam igrao protiv moje volje

Bivši ruski teniser Marat Safin u razgovoru za ESPN govorio je o značaju majke Rauze na njega i sestru Dinaru, ali i da je njegova strast bio fudbal a ne tenis.

Safin je, baš kao i Dinara, bio prvi igrač svijeta, a može da se pohvali da je osvojio 15 titula u singlu i dvije u dublu. Ostavao je značajan trag u svijetu tenisa.

"Bilo je do tada samo sestara Vilijams, ali brat i sestra nikada nisu bili oboje na vrhu. To je zasluga moje majke, bila je igračica, igrala je juniorski Rolan Garos, tada je bila trener i podizala nas kao tenisere. To je bio poklon za našu majku da ima dva broja u kući. Odradila je sve svoje poslove i odgajala je djecu, koja su bila broj jedan na svijetu. Molim je da uživa u tome, mora da bude najsrećnija majka na svijetu", rekao je četrdesetogodišnji Safin za ESPN, a prenio B92.

Iako je postigao veliki uspjeh, kaže da nije bio rođen za tenis.

"Nikada nisam volio da igram tenis, nikada nisam uživao, nikada se nisam dobro provodio na terenu. Imao sam pritisak i obaveze, gurali su me da igram. Nisam imao tu strast na terenu. Moja strast je bila da budem fudbaler, a igranje tenisa je bilo protiv moje volje. Moja karijera je, zbog toga, bila čudo", ispričao je Safin, dvostruku grend slem šampion i osvajač Dejvis kupa, koji sada živi povučeno.

Safin se profesiobalno tenisom bavio 12 godina, a u penziji je od 2009.