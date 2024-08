Sakari se mučila sa povredom pa predala (FOTO)

Jedan meč na US Openu je završen poslije samo jednog odigranog seta, a tiče se devetog nosioca, Grkinje Marije Sakari.

Ona se poslije izgubljenog prvog seta u duelu sa Jafan Vang iz Kine (6:2), predala zbog povrede.

Vang će u drugom kolu igrati sa boljom iz okršaja sunarodnice Ksiju Vang i Francuskinje Dajan Pari.

Takođe, ruska teniserka Darija Kasatkina plasirala se u drugo kolo US Opena.

Maria Sakkari retires from her first round US Open match against Yafan Wang. Very sad to see this. Yafan played well, but Maria just wasn’t healthy. Wishing her a quick recovery. pic.twitter.com/8zdLhY59Pm