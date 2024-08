Šala na račun Sinera? Pol pokazao kako njegov fizio masira

Italijanski teniser Janik Siner izbjegao je suspenziju zbog dva pozitivna doping testa ali od prozivki i šala na račun objašnjenja da mu je zabranjenu suspstancu klostebol u organizam unio fizioterpaut masažom neće moći niko da ga zaštiti.

Američki teniser Tomi Pol je na društvenoj mreži objavio fotografiju sa masaže, a mnogi smatraju da je to šala na na račun italijanskog kolege.

Na fotografiji se vidi kako ga terapeut Sebastijan Kozarin masira ali za razliku od Sinerovog Đakoma Naldija njegov koristi rukavice.

Tommy Paul post on Instagram with his physio - getting a massage - and he’s wearing gloves Has to be a Jannik Sinner troll? pic.twitter.com/dZQhKtUt98