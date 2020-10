"Samo dvije stvari mogu da zaustave Đokovića"

Nekadašnji američki teniser Džim Kurijer, čovjek koji je 1992. godine bio najbolji igrač svijeta, rekao je da samo dvije stvari mogu da zaustave Novaka Đokovića.

Kurijer je za "tennis.com" pričao o srpskom teniseru i rekordu Pita Samprasa, a na pitanje da li je šest godina na ATP vrhu maksimum za Novaka poručio je:

"Mislim da on može da bude 'broj 1' još dugo ukoliko ostane fokusiran i zdrav. Postoje samo dvije stvari koje možda mogu da ga spriječe u tome, a to su – zdravlje i Nadal. Biti 'broj 1' na kraju godine u bilo koje vrijeme je velika čast i ja sam na to veoma ponosan. Nema sumnje da je Novak dominirao u muškom tenisu ove godine, ponovo. Statistika ne laže", jasan je Kurijer i dodao:

"Pitovih šest godina zaredom je nevjerovatno. Za to je, osim nadmoćne igre, bilo potrebno imati i fizičku i mentalnu konstantnost. Novakova sposobnost da pronađe svoje mesto igrajući sa Federerom i Nadalom je podjednako teško kao i Pitovih šest godina u nizu".

(Telegraf.rs)