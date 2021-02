"Samo ja znam koliko je to bolelo"

Novak Đoković je imao pomiješana osjećanja po izlasku sa terena Rod Lejver arene i pobjede nad Tejlorom Fricom.

S jedne strane je ponosan što je u nevjerovatnim okolnostima izvojevao veliku pobjedu, a s druge tužan i zabrinut zbog toga da li će stići da se oporavi za naredni meč.

"Na terenu sam rekao da je ovo jedna od najvećih pobeda u mojoj karijeri, nezavisno od toga s kim sam igrao i koje je kolo turnira. Zaista to mislim. Samo ja znam kao što zna sportista koji nešto doživljava na terenu koliko je taj intenzitet bola teško opisati, ali definitivno sam vodio veliku debatu u glavi da li da predam meč. Međutim, s obzirom na to da sam igrao grend slem i da se sve ovo desilo neočekivano i da sam vodio 2:0 u setovima, nadao sam se da će antiimflamatorni lekovi uspeti da učine svoje, da će mi se zagrejati taj deo tela i da će popustiti bol, što se desilo početkom petog seta, kad sam uspeo da se razigravam sa osnovne linije s njim i uđem u neke razmene koje do tada dva seta nisam imao", poručio je Novak.

Novak je rekao da se oslanjao na servis i dodao da će sa svojim timom učiniti sve da pokuša da se oporavi za osminu finala. Izgledi su mali, ali nema predaje.

"Nisam praktično mogao da riterniram, ni da se rotiram, okrećem na tu forhend stranu. Samo sam servirao i molio da on promašiu loptu. Taj servis me je izvukao i dao mi mogućnost da pobedim meč. Znao sam da kada bol popusti, da ću imati priliku da mu pariram i vratim par ubitačnih servisa, što je bio slučaj početkom petog seta. Ne znam, jako teško izvojevana pobeda, kažem opet, ponosan sam i srećan, ali imam i pomešane emocije zato što sam i tužan i zabrinut zbog svega što me iščekuje u narednih 48 sati. Nisam siguran da ću uspeti da izađem na teren sa Raonićem. Radiću sve što je u mojoj moći sa medicinskim timom da to ostvarim", zaključio je šampion Australijan opena.

