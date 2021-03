"Samo je Zverev mogao da zaustavi Novaka"

Jan de Vit, nekadašnji trener Viktora Troickog, smatra da je Aleksander Zverev bio jedini koji je mogao da zaustavi Novaka Đokovića u Melburnu.

To se, kao što znamo, nije dogodilo, Novak je eliminisao Nijemca u četvrtfinalu i osvojio deveti trofej na Australijan openu, ali De Vit kaže da je Zverev propustio priliku.

"Naravno da je Nole imao taj problem sa abdomenom, ali kada servirate, to se ne primijeti. Razočaran sam finalom, nisam bio siguran koliko je Novak bio dobar. Medvedev je bio drugi igrač po šansama koji je mogao da zaustavi Đokovića, imao je dobru priliku. Ustvari, Saša je bio jedini koji je realno mogao da ga zaustavi", smatra njemački stručnjak.

On takođe vjeruje da uspon Aslana Karaceva neće biti kratkog daha.

Ruski teniser je šokirao sve plasmanom u polufinale i to došavši do tog rezultata iz kvalifikacija, ali De Viti vjeruje da nova čuda tek slijede.

"To nema nikakve veze sa srećom. Karacev je vrlo dobar igrač. Veoma je motivisan. Ima monstruozan forhend i bekhend, građen je poput ruskog Medveda, dobro se kreće, ima dobar ritern. Ćuti i igra svoj tenis. Prošle godine je počeo taj uspon. Bio je i kod nas u kampu u Njemačkoj. Malo smo mu pomogli, ali nismo uspjeli da očuvamo tu stavilnost kod njega. Sada je i to u redu. Tipujem da će Karacev biti u Top 20 do kraja godine, posebno ako bude igra sa tom skromnošću kao u Melburnu", zaključio je De Vit.

