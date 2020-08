"Šampione, jedva čekamo da dođeš"

Novak Đoković odlučio je da igra na američkoj turneji, a ubrzo su stigle reakcije iz Njujorka i Sinsinatija.

Na zvaničnim profilima Masters Sinsinatija i US opena iskazali su veliko zadovoljstvo ovom odlukom prvog reketa svijeta.

Iz Sinsija, koji će biti održan u Njujorku iz bezbjednosnih razloga, su poručili da jedva čekaju da vide najboljeg igrača na planeti.

"Radujemo se što ćemo te uskoro vidjeti, šampione", stoji na zvaničnom Twitter profilu uz Đokovićevu objavu.

Na profilu US opena su bili nešto kraći, te su poručili.

"Vidimo se uskoro, Novače".

Sinsinati Masters počinje 22. avgusta, a US open 30 osam dana kasnije.

(B92.net)

We look forward to seeing you soon, champ https://t.co/0MHoseqTHX