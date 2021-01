Šampionka Australijan Opena: Pitaću Novaka kako se brani titula

Sofija Kenin, šampionka Australijan Opena i dobitnica WTA nagrade za igračicu godine, sa velikim ambicijama ulazi u novu sezonu.

Ona će ove nedjelje igrati na turniru u Abu Dabiju, tamo će kao najbolje rangirana igračica na turniru biti u ulozi prvog nosioca, a na startu je čeka duel sa teniserkom iz kvalifikacija.

Keninova, koja sezonu počinje kao četvrta igračica sveta, kaže da ima velike ambicije u novoj sezoni.

"Oduvijek sam se dobro nosila sa protiskom. Uvijek sam bila zahtjevna prema sebi, otuda mrzim kada gubim i na treningu, kao dete sam zbog toga često plakala. Pritisak mi je poznata stvar, tako da je sa te strane sve u redu. Navikla sam", kaže 22-godišnja Amerikanka.

Ipak, u Melburnu će se od 8. januara suočiti sa novom situacijom. Tamo će braniti svoj Gren slem prvenac, trofej Australijan Opena.

Ima zanimljivu ideju kako da se "naoruža" informacijama o tome kako je biti u toj ulozi.

"Mislim da ću o tome definitivno pričati sa Novakom Đokovićem. To će svakako biti od pomoći, jer i on brani titulu. Dao mi je sjajan savjet pred finale prošle godine, jer smo trenirali na susjednim terenima", kaže Sofija.

Novinarima u Abu Dabiju ipak nije željela da otkrije šta joj je to Đoković rekao.

"Prišao je i bio je zaista divan, rekao mi je par stvari uoči tog meča što je bilo nešto zaista posebno, jer sam bila ludački nervozna. Rekao je par važnih stvari koje vam neću otkriti, radije ću to zadržati kao tajnu", poručila je Keninova, koja je u tom meču za titulu pobedila Gerbinje Mugurusu iz Španije.

Kaže da je posebno raduje što će biti navijača u Melburnu, makar u smanjenom kapacitetu.

"Kad sam igrala US Open, bilo je drugačije. Tiho, kao u gradu duhova. To nije idealna atmosfera, ja volim kad ima publike, to mi daje energije. Uzbuđena sam što će biti publike, to će nam dati neki utisak da je sve normalno", zaključila je šampionka Australijan Opena.

