Sampras: Đoković i Nadal će osvojiti više od 20 grend slemova

Legendarni teniseri Pit Sampras i Tim Henman diskutovali su o pitanju GOAT-a i trci za najboljeg tenisera svih vremena u kojoj su Rodžer Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković.

Jedno od glavnih pitanja je i broj osvojenih grend slemova.

"Novak i Rafa su mlađi od Rodžera, ko zna još koliko dugo Federer može da igra. Ako Novak i Rafa igraju na ovom nivou još pet godina, oni će vrlo lako preći 20 grend slemova. Znam, Rodžer ima 20, ali oni će to uraditi", rekao je Sampras i dodao:

"Rafa dok god bude igrao Rolan Garos, on će osvajati. Eventualno, još neki grend slem (pored Rolan Garosa prim. aut). Mislim da Rodžer može da osvoji još neki grend slem. Nisam siguran da mu ova duga pauza pomaže, trebalo bi."

Henman prednost u trci daje srpskom igraču.

"Saglasan sam sa tobom sa ovim u vezi sa godinama i Novakom, posebno Novakom. Znam da Rafa ima mnogo više fizičkih 'pitanja', podložan je povredama. I onda kada pogledate Novakovu fizičku spremu, godine, koliko je dominantan. Mislim da je osvojio pet od posljednjih sedam grend slemova tako što je pobjeđivao poslije pet setova. On je veoma težak rival i ako bih morao da odaberem jednom ime, to je Đoković", rekao je Henman.

Sampras je saglasan sa Britancem i dodaje da će Đoković u naredne tri, četiri godine i po ovom pitanju biti najbolji.

"Vimbldon. Mislim, on je pobjeđivao svuda. U pravu si. Ne bih da izrazim nepoštovanje prema Rodžeru i Rafi, mislim da je to Đoković (osvojiće najviše grend slemova prim. aut), ako stvari budu dobro tekle po njega i ako bude bio fizički i mentalno spreman u naredne tri, četiri godine on će vjerovatno uspjeti u tome", zaključio je Sampras.

