Sara Mikača: Do uspjeha se stiže uz mnogo truda

Banjalučanka Sara Mikača je uspješna mlada teniserka. Dok naporno trenira i sve bolje igra, sanja da zaigra na WTA turnirima i da osvaja titule. Ipak, šesnaestogodišnja teniserka Mladosti zna da je put do toga dug i spremna je na brojna odricanja kako bi ostvarila svoje snove.

Tenis je počela da trenira sa šest godina u parku "Mladen Stojanović", gdje se nalaze tereni TK Mladost i gdje provodi sate na treninzima.

"Potičem iz sportske porodice, tata i braća su igrali fudbal, a ja sam kao šestogodišnjakinja sa drugaricom počela da treniram tenis u parku 'Mladen Stojanović'. Zavoljela sam ovaj sport i nastavila da treniram, a kada su stigli prvi rezultati shvatila sam da želim da se ozbiljno bavim tenisom", rekla je Mikača, koju trenira Ognjen Đurđević.

Ona je na bh. turnirima bilježila veoma dobre rezultate, a i višestruka je prvakinja RS i BiH.

"Ponosna sam na sva državna prvenstva koja sam osvojila, kao i na 65. mjesto na rang-listi Tenis Evrope do 14 godina. Igrala sam dosta finala na evropskim turnirima, nisam osvojila titulu, ali vjerujem da ću i do trofeja doći uz kvalitetan rad. Zadovoljna sam dosadašnjom karijerom, ali uvijek može bolje i to je ono čemu težim", rekla je mlada Banjalučanka i dodaje da trenira tri-četiri sata dnevno.

Mikača je nedavno na Evropskom ljetnom kupu (A zona) u Češkoj, gdje je reprezentacija BiH zauzela treće mjesto, imala odlične nastupe. U pobjedi nad Austrijom Mikača je donijela bod Bosni i Hercegovini u singlu i sa Suanom Tucaković u dublu, u polufinalu protiv Češke (0:3) nije igrala, da bi u meču za treće mjesto i pobjedi nad Slovenijom (2:1) osvojila bod u singlu.

"Zadovoljna sam svojom igrom, ostvarila sam dvije pobjede u singlu i jednu u dublu", rekla je Mikača.

Za teniserku Mladosti nema odmora, trenira svakodnevno. U petak ide u Skoplje na ITF turnir do 18 godina.

"U Skoplju ću pokušati da napravim što bolji rezultat, kao i na narednim turnirima. Do kraja godine ću odigrati nekoliko ITF turnira do 18 godina, a u toj konkurenciji ću igrati i 2020. Potrebno je da igram što više jakih turnira kako bih sticala iskustvo i napredovala, idem korak po korak i želim da dođem do WTA nivoa i da budem uspješna", kaže Mikača i dodaje:

"Znam da je put do toga dug. Jaka je konkurencija i da bi se u bilo čemu uspjelo, pa tako i u tenisu, potrebno je puno truda, rada i odricanja."

Treninzi i škola

Sara Mikača je, osim tenisu, posvećena i školovanju i uskoro treba da krene u drugi razred Ekonomske škole.

"Treniram svaki dan tri-četiri sata, a i redovno idem u školu. Nije mi lako sve obaveze uskladiti, međutim u školi imaju razumijevanja, imam dobru razrednicu, tako da mi to olakšava bavljenje sportom", rekla je teniserka Mladosti.