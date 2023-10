Šarapova o Đokoviću: Nevjerovatno koliko je strastven

Slavna Ruskinja Marija Šarapova (36) jedna je od najuspješnijih, ali i najljepših teniserki koja je ikada igrala. Ona je sa medijima odlučila podijeliti nekoliko anegdota koje je prošla sa srpskim teniserom, Novakom Đokovićem.

Ona je igračku karijeru završila 2020. godine i od tada njeno bogatstvo samo raste.

Njena zarada od 39 miliona dolara u nagradnom fondu zauzela je treće mjesto na WTA Tur listi svih vremena. Uz to, Šarapova je zaradila čak 300 miliona dolara. Osim toga, promijenila je i izgled. Više nije plavuša, sada je brineta.

Sada se u jednom intervjuu prisjetila zanimljivog događaja iz njenih igračkih dana - morala je na večeru sa sada prvim reketom svijeta Novakom Đokovićem.

"Smiješna mi je ta priča s Novakom. Ne sjećam se šta je bila oklada, ali je rekao da, ako je dobije, moramo na večeru. Pristala sam jer sam mislila da svakako nema ništa od večere, ali on je pobijedio i rekao: 'Idemo na večeru!'. Na večeri me pitao i da se slikamo. To mi je bilo baš smiješno", ispričala je Šarapova koja je stvorila jako dobar prijateljski odnos s Novakom.

Dvoje tenisera su se zajedno pojavljivali i u nekim reklamama:

"Sad ga poznajem jako dobro i nevjerovatno je vidjeti koliko je strastven. Fascinantno je kako je dugovječan, u kojim godinama osvaja turnire. Nevjerovatno je kako se ophodi prema svojem tijelu i kako se priprema", navela je Ruskinja, a prenosi "Net.hr"