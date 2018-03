Šarapova odgovorila navijaču: Problemi i sa plućima

Teniserka Marija Šarapova odgovorila je navijaču koji se na društvenim mrežama požalio da je kupio karte prijateljima kako bi je gledali u Majamiju, a ona je otkazala nastup zbog povrede ruke. Otkrila je da je imala i druge probleme.

"Nemam naviku da otkrivam prirodu povreda, ali poruka me dirnula jer dolazi od navijača. Pored problema koje sam imala u Indijan Velsu, saznala sam da imam vazdušni džep u plućima, zbog kojeg mi nije bilo dozvoljeno da letim tri nedjelje. Imala sam pregled magnetnom rezonancom, CT, primala sam injekcije i pet doktora specijalista me pregledalo. Žao mi je što si kupio karte, ali moraš da me razumiješ. Dala bih sve da mogu da igram", napisala je Šarapova, a prenio Sport klub.