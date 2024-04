Saudijci "kupili" WTA Finale u naredne tri godine

Saudijska Arabija biće domaćin WTA Finala u naredne tri godine.

Arapi su izborili domaćinstvo završnog turnira sezone u ženskoj konkurenciji obezbijedivši rekordan nagradni fond.

On će iznositi čak 15,25 miliona dolara, javlja BBC, prenosi B92.

Riyadh, Saudi Arabia, will host the next three editions of the WTA Finals from 2024-2026. The 2024 season-ending Finals will take place November 2-9, featuring the top 8 singles players and doubles teams in the Race to the #WTAFinals