Šef AO otkrio Đokovićeve medicinske rezultate

Novak Đoković je osvojio svoj 10. Australijan open, a ukupno 22. Grend slem, a kako kaže, ovo mu je najznačajnija titula s obzirom na okolnosti i kroz šta je sve prošao u Australiji.

Naime, Novak se i prije početka turnira suočio sa povredom, koja ga je mučila u prva tri kola, a onda je, poslije dolaska misteriozne doktorke Marijane Kovačević, povreda je nestala kao rukom odnešena, a to se vidjelo u duelu protiv Aleksa de Minora, ali i kasnije protiv Andreja Rubljova, Tomija Pola i Stefanosa Cicipasa.

Mnogi su zbog Novakovih nevjerovatnih partija u tom duelu počeli da sumnjaju da je lažirao povredu, za šta je i sam Novak rekao da ga je posebno pogodilo i da će zbog svega pokazati snimke koji sve dokazuju.

Ali sada je prije Novaka istinu otkrio direktor Australijan opena, Kreg Tajli, koji je rekao novinarima da je Novak imao pukotinu od tri centimetra u zadnjoj loži.

"Mnogi izazovi su oko Novaka zbog toga što dobija lošu reputaciju. Ali, na kraju krajeva, mislim da niko ne može da dovede u pitanje njegov atletizam.

"Imao je pukotinu od tri centimetara u zadnjoj loži. Apsolutno, viduo sam snimke, doktori će reći istinu. Bilo je mnogo spekulacija o tome da li je istina ili nije, teško je povjerovati da neko može tako nešto da radi sa ovom vrstom povreda. On je nevjerovatan, osio se sa tim ekstremno profesionalno", rekao je Tajli.

Nastavio je sa hvalospijevima na račun Đokovića.

"On je toliko fokusiran na to što radi, svaki minut svakog dana. To što jede, šta pije, šta radi i kako radi. Nema slomova, ni mentalnog, ni u bilo čemu što radi. Prošao je kroz mnogo toga da bi osvojio 10 Australijan opena i mislim da se to nikada neće ponoviti. Tokom posljednjih 15 godina, a on mi kaže da je to 14 godina, jer je propustio prošlu, to je izvanredno dostignuće", rekao je on.