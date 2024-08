Senzacija u Sinsinatiju: Alkaraz ispao od Monfisa

Kakav šok u Sinsinatiju - Gael Monfis je izbacio Karlosa Alkaraza već u drugom kolu i napravio pravu senzaciju.

Ovo je Alkarazu bio prvi meč nakon finala Olimpijskih igara sa Novakom Đokovićem, od koga se očigledno nije potpuno oporavio, pa je odmah završio učešće na Mastersu pred US open.

Ovim porazom Alkaraz je ostao bez šanse da pretekne Đokovića na ATP listi, pa će biti slabije rangiran od njega pred US Open, a Novaka samo još Aleksander Zverev može da pretekne ukoliko osvoji turnir.

Španac je u prvom setu napravio jedan brejk, koji mu je bio dovoljan da pobijedi sa 6:4.

U drugom setu nije bilo brejka, pa je odluka morala da padne u tajbrejku.

Monfis je iznenađujuće poveo sa 3:0 uz dva mini brejka. Alkaraz je jedan uspio da vrati u narednom, a onda je počelo da lije kao iz kabla.

Sudije su odmah prekinule meč i poslale igrače u svlačionice, a potom je odlučeno i da se meč ne nastavlja istog dana, već tek sutradan.

Kada su se vratili na teren sutradan, Alkaraz je odmah napravio mini brejk, ali je zatim izgubio svoj servis, poslije čega je Monfis sačuvao svoj servis do kraja tajbrejka i došao do poravnanja u setovima

A onda smo na početku trećeg seta vidjeli pravi šok. Monfis je rano napravio brejk i došao do vođstva. Taj brejk je čuvao sigurno do same završnice, a Alkaraza je to frustriralo, pa je u jednom momentu iskalio bes na reketu, koji je polomio u paramparčad, što je prvi put da smo ga vidjeli u ovakvom izdanju.

(Telegraf.rs)

