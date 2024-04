Senzacionalna Tea ušla u Top 10 juniorki Evrope

Mlada teniserka iz Gradiške Tea Kovačević (13) je u zadnjih mjesec dana ostvarila rezultate koje su je dovele u TOP 10 juniorki na rang listi „Tennis Europe“ do 14 godina, te u TOP 100 juniorki do 16 godina starosti.

Tačnije, Tea Kovačević je trenutno deveta juniorka Evrope do 14 godina i 97 (devedeset i sedma) juniorka u kategoriji do 16 godina starosti na zvaničnim rang listama Tenis Evrope.

Teini izvrsni rezultati su ostvareni na turnirima druge kategorije iz kalendara „Tennis Europe“, koji su odigrani u Srbiji. Prvi navedeni turnir "Yason kup 2024", odigran je u Novom Sadu, gdje je Tea Kovačević osvojila duplu krunu, pobijedivši na turniru u pojedinačnoj konkurenciji, te na turniru u igri parova.

Odmah nakon turnira u Novom Sadu, Tea je nastupila na još jednom turniru druge kategorije "PECIN MEMORIJAL 2024" u Pančevu, gdje je Tea bila postavljena za četvrtu nositeljicu turnira. Nakon ubjedljivih pobjeda do polufinala u kojem je Teu čekala dvije godine starija bugarska teniserka Valerija Garnevska, koja je bila prva nositeljica, najbolja bosanskohercegovačka juniorka je pokazala da se nalazi u odličnoj formi, te je zasluženo ostvarila ubjedljivu pobjedu nad Bugarkom, prepustivši joj svega tri gema (6/3, 6/0). Pobjedom nad Velerijom, Tea je izborila još jedno finale na turnirima iz kalendara Tennis Europe u kojem je ponovno za protivnicu imala Rusku teniserku Vladu Razinu. Ovoga puta Razina je bila bolja, ali su Vlada i Tea osvojile zajedno prvo mjesto u igri parova.

Ostvarenim rezultatima na "mini" turneji iz kalendara Tenis Europe u konkurenciji U16 u Srbiji, Tea je došla na trinaesto (13) mjesto na rang listi najboljih juniorki Evrope u kategoriji do 14 godina starosti. Tein otac i trener Marko Kovačević, osvjetivši dobar momentum i vrhunsku formu u kojoj se Tea nalazi, odlučio je da naredni nastup Tea ima na turniru Super kategorije iz kalendara Tenis Europe u Portugalu. Na turniru pod nazivom " XXX Taca Internacional Maia Jovem 2024", koji se igrao u portugalskom gradu Mali, učestvovale su sve najbolje juniorke Europe u kategoriji do 14 godina starosti. Turnir je žrijeban na “kostur” glavnog turnira od 64 igračice u pojedinačnoj konkurenciji, te je žrijeb od 32 igračice bio u konkurenciji parova.

U igri parova Tea je sa estonskom teniserkom Norom Oliviom Adamson došla do polufinala, a u pojdinačnoj konkurenciji, Tea Kovačević je nakon tri pobjede izborila četvrfinale u kojem je za protivnicu imala najbolju juniorku Europe, češku teniserku Janu Kovackovu. Prva igračica Evrope u meč je ušla veoma dobro, te je prvi set dobila sa 6/0. U drugom setu se odvijala prava drama u kojem je Tea imala mnogo šansi da izjednači na 1-1 u setovima, ali taj-brejk i meč je otišao na stranu Čehinje.

Ovim rezultatom na turnira iz Super kategorije u Portugalu, te osvjanjem novih bodova,Tea Kovačević je izborila plasman u TOP 10 juniorki Evrope, te se trenutno nalazi na 9. (devetom) mjestu najboljih juniorki Evrope do 14 godina starosti.

Nastavak uspješnih rezultata, nevjerovatna Tea Kovačević je ostvarila na ITF juniorskom turniru iz svjetskog juniorskog kalendara u kategoriji juniorki do 18 godina, koji se odigrao u Skadru (Albanija). Tea je na svom prvom odigranom turniru iz svjetskog kalendara juniorki do 18 godina sa nepunih četrnaest godina došla do samog finala. Za dolazak do finala, Tea je pobijedila mnogo starije i iskusnije teniserke iz Italije, Sjeverne Makedonije, Latvije, Grčke, dok je u finalu igrala sa prvom nositeljicom turnira Timeom Gros iz Slovačke.

U finalu Tea Kovačević je ostvarila furioznu pobjedu nad tri godine starijom Slovačkom teniserkom. Tea je svojoj protivnici u finalu prepustila da osvoji svega dva gema, te je rezultatom 6/1 i 6/1 osvojila svoju prvu titulu iz svjetskog ITF kalendara u kategoriji juniorski do 18 godina starosti.

„Teniski savez Bosne i Hercegovine upućuje iskrene čestitke Tei Kovačević, kao i njenom treneru Marku Kovačeviću na ostvarenim izvanrednim rezultatima u proteklih mjesec dana, kao i na plasmanu u TOP 10 juniorki Europe u kategoriji U14“, saopšteno je iz TSBiH.

