Senzacionalni poraz Alkaraza u Parizu

Drugi teniser svijeta, Karlos Alkaraz senzacionalno je eliminisan sa Mastersa u Parizu.

Španskog tenisera je u drugom kolu savladao Rus Roman Safijulin koji je slavio sa 6:3, 6:4.

Ovo znači da će Novak Đoković ostati broj 1 i nakon Pariza. Srpski as u srijedu počinje turnir u Francuskoj. Novaku je bilo dovoljno finale, no sada je neočekivano rano potvrdio prvo mjesto nakon preranog ispadanje Karlosa.

Alakaraz je prvi došao do brejka (treći gem), no sjajni Rus je odmah uzvratio, a onda je pri rezultatu 4:3 napravio ključan brejk za prvi set. Španac u drugom setu ponovo prvi oduzima servis protivniku, no Safijulin je ponovo uzvratio istom mjerom kao u prvom setu, Ključan gem u drugom setu bio je pri rezultatu 3:3, kada ruski teniser koristi svoju četvrtu set loptu.

Sve u svemu velika senzacija, ali i pokazatelj da se Alkaraz nalazi van forme.

