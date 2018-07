Serena: Da li sam diskriminisana? Mislim da jesam

Nedavno su otkriveni podaci iz kojih se vidi da Američka antidoping agencija (USADA) testira Serenu Vilijams znatno češće nego ostale teniserke i tenisere.

Tada se Serena bunila rekavši da joj nije jasno zašto je tako, pogotovo što je tako dugo bila odsutna zbog trudnoće, a sada su je ponovo testirali, šesti put ove godine.

“...I opet je to doba dana za 'nasumičnu' doping kontrolu, samo testiramo Serenu. Od svih igrača dokazno je da mene najčešće testiraju. Diskriminacija? Mislim da je tako. Barem ću sport održavati 'čistim', spremna sam da uradim šta god je potrebno da bi sport ostao čist, tako da 'dođite', uzbuđena sam“, napisala je Serena na Tviteru.

...and it’s that time of the day to get “randomly” drug tested and only test Serena. Out of all the players it’s been proven I’m the one getting tested the most. Discrimination? I think so. At least I’ll be keeping the sport clean #StayPositive