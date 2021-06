Serena se predala, napustila teren u suzama

Serena Vilijams je predala meč prvog kola Vimbldona protiv Bjeloruskinje Aliaksandre Sasnovič, 100. igračice na svijetu.

Sedmostruka šampionka ovog turnira je pala i povrijedila nogu na samom startu, a kasnije je pri rezultatu 3:3 u prvom setu odlučila da odustane.

Bol u nozi je bio prejak i u suzama se povukla sa terena.

Na ovogodišnjem Vimbldonu je željele da izjednači rekord Margaret Kort po broju Grend Slem titula, odnosno, da stigne do 24. trofeja.

Dobila je ovacije sa tribina kada je napuštala teren.

We're heartbroken for you, Serena. Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s