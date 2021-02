Serena u suzama napustila konferenciju za novinare

Serena Vilijams je u suzama napustila konferenciju za novinare poslije meča sa Naomi Osakom.

Osaka je u dva seta savladala Serenu Vilijams i plasirala se u finale Australijan opena.

Jedna od najboljih teniserki svih vremena je najvjerovatnije odigrala posljednji Australijan open u karijeri.

"Nisam bila nervozna, ali razliku su napravile greške. Veliki broj grešaka. Mogla sam da vodim 5:0, imala sam sve u svojim rukama, ali sam previše griješila. Nisam pogodila nije forhend viner i previše sam griješila iz forhenda. Dobro sam se osjećala prije meča, nije to bio problem, dobro sam se osjećala tokom cijelog turnira", pričala je Serena o meču.

Da li se oprostila od Melburna?

"Ne znam, stvarno još ne znam. Ne znam, ne mogu više da pričam", zaplakala je Serena i završila konferenciju.

(B92.net)

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O