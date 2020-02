Serenin trener: Ona mora da suoči sa stvarnošću

Američka teniserka Serena Vilijams mora da promijeni strategiju i da se suoči sa stvarnošću nakon što nije uspjela da osvoji titulu otkako se vratila takmičenjima.

Serena Vilijams, osvajačica 23 grend slem titule, izgubila je četiri grend slem finala otkako se vratila na teren poslije porođaja u septembru 2017. godine.

Ona je prošlog mjeseca izgubila u trećem kolu Australijen opena.

"Moramo da prihvatimo činjenicu da nešto ne ide. Možda da pogledamo iz drugog ugla, drugačije strategije i drugačijih ciljeva kako bi uspjela. Ona se osjeća pozitivno, ali i negativno, pošto je neuspjeh kada ne osvoji grend slem. Moramo da se suočimo sa stvarnošću, ali ona vjeruje da može do grend slema, inače vjerovatno ne bi ni bila na terenu. Ona vjeruje da to može i ja vjerujem u to. Nije toliko daleko, ali moramo da promijenimo nekoliko stvari", rekao je Muratoglu za BBC.

Vilijamsova (38) je rekla da je "napravila previše grešaka za profesionalnog sportistu", nakon što je izgubila od Kineskinje Cjan Vong u trećem kolu Melburna.

Ona sarađuje s Muratogluom od 2012. godine i sa njim je osvojila 10 grend slem titula.

Vilijamsova se vratila na teren četiri mjeseca otkako je rodila kćerku Olimpiju, kako bi pokušala da obori rekord Margaret Kort od 24 grend slem titule u singlu.

U januaru u Oklandu osvojila je prvu titulu poslije tri godine, ukupno 73. u karijeri. Muratoglu je rekao da je njen nastup u Melburnu bio razočaravajući.

"Uopšte nismo očekivali da će tako rano izgubiti, ili da će uopšte izgubiti", naveo je on.

"Imala je sve za završetak karijere, 23 grend slem titule. Ali, odlučila je da se vrati, da uloži sav napor fizički i psihički, da se vrati u igru s ciljem da osvoji još grend slem titula i obori rekord. Teško je znati koliko će šansi imati, ne znam koliko dugo će moći da igra, ali to što je stigla do četiri grend slem finala po povratku, mnogo govori o njenom nivou i nije daleko. Njen nivo je dovoljno dobar, ali moramo da razumijemo šta se dešava i zašto nije mogla da osvoji još jedan grend slem. Velika je razlika plasirati se u finale i osvojiti turnir", dodao je Muratoglu.

