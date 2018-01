Sergej Stahovski za "Nezavisne": BiH mora da bude ponosna na Džumhura

Svi u BiH moraju da budu ponosni na uspjehe Damira Džumhura, rekao je u razgovoru za "Nezavisne" Sergej Stahovski, jedan od najboljih ukrajinskih tenisera svih vremena.

Skoro 15 godina Stahovski je profesionalni teniser, a jedan od mnogobrojnih pehara osvojio je u Sarajevu 2005. Na najvišem nivou bio je 2010. godine, dok je sezonu kasnije držao 31. poziciju na ATP listi, što mu je ujedno i rank karijere. Može da se pohvali pobjedama nad dva najbolja tenisera iz Švajcarske - Rodžerom Federerom i Stanom Vanrinkom. Godine 2013. šokirao je Federera na Vimbldonu i prekinuo niz Švajcarca od 36 četvrtfinala na grend slem turnirima. Prošle sezone imao je dosta problema sa povredama pa nije mnogo nastupao, ali i ako ima 32 godine, mnogo očekuje od ove godine.

"Prošla godina bila je veoma teška za mene. Rekao bih jedna od najtežih sezona u karijeri. Nisam mogao da počnem sezonu na vrijeme zbog problema sa ramenom. Vjerujem da sam se mnogo bolje pripremio za 2018.", rekao je Stahovski.

NN: Koja Vam je novogodišnja želja za ovu sezonu kada je tenis u pitanju?

STAHOVSKI: Jedina želja mi je da budem zdrav, da cijelu godinu prođem bez povreda.

NN: 2010. je bila Vaša najbolja godina, da li možete ponovo da igrate tenis na tom nivou?

STAHOVSKI: Da, to je bila moja najbolja godina iako smatram da sam 2013. i 2015. igrao mnogo ljepši tenis. Tenis je toliko napredovao, pa iz meča u meč morate da pružate mnogo bolje partije kako biste bili uspješni. Vidjećemo.

NN: Igrali ste s Novakom Đokovićem, kakvo je Vaše mišljenje o njemu i mislite li da može ponovo da bude prvi teniser svijeta?

STAHOVSKI: Mislim da Novak može da bude prvi već ove godine. Sezona pred nama će biti veoma zabavna pošto se dosta igrača vraća nakon povreda i mnogo mladih igrača želi da se domogne vrha.

NN: Kakvo je Vaše mišljenje o trenutnoj konkurenciji u svijetu tenisa i ko je, po Vašem mišljenju, trenutno najbolji teniser?

STAHOVSKI: U tenisu je sada smjena generacija i spektakularno je to da se stara garda ne predaje tako lako. To dodatno otežava mladim igračima da se probiju do vrha. Mislim da trenutni plasman na ATP listi govori ko je najbolji teniser svijeta. Rafael Nadal je pokazao koliko mnogo može da se postigne napornim radom i s pravom ponovo zauzima prvo mjesto na ATP listi.

NN: Imali ste priliku da odmjerite snage i sa Damirom Džumhurom, koji je mnogo napredovao prošle sezone, da li ste to vidjeli na terenu?

STAHOVSKI: Iza njega je nevjerovatna godina. Igrao je odlično na svim podlogama. Osvajanja dva ATP trofeja su veliki korak naprijed za njega. Nadam se da će nastaviti s napornim radom i mislim da cijela BiH mora da bude ponosna na to što je Džumhur napravio prošle sezone i na ono što će tek da napravi.

NN: Za Vas kažu da ste veliki ljubitelj filmova. Koliko često idete u bioskop i koji je Vaš omiljeni film?

STAHOVSKI: Pošto imamo dvoje djece, veoma je teško da idemo u bioskop. Većinu filmova gledam u avionu. Omiljeni film mi je "Operacija Antropoid", koji govori o čehoslovačkom otporu tokom Drugog svjetskog rata.

NN: Kazali ste da imate dvoje djece, mislite li da će jedno od njih krenuti Vašim putem?

STAHOVSKI: Iskreno, više bih volio da djeca izaberu put obrazovanja, ali ako se neko od njih odluči na tenis, uvijek će imati moju podršku 100 odsto.

NN: Bili ste u BiH, i to u Sarajevu. Banjaluka ima ATP čelendžer, da li nekada možemo tu da Vas očekujemo?

STAHOVSKI: Mislim da sam dva puta bio u Sarajevu. Čak sam osvojio i trofej u dublovima, koliko se sjećam. Kada sam tamo bio prvi put, mislim 2005, još je sve bilo svježe od rata. Mogle su da se vide rupe od metaka po zidovima kuća. Bilo je to veoma teško iskustvo. Vjerujem da se od tada mnogo toga promijenilo. Ko zna, možda se nekada vidimo i u Banjaluci.

Voli književnost

NN: Na mnogim mjestima istakli ste da volite rusku književnost. Koja je Vaša omiljena knjiga i Vaš omiljeni pisac?

STAHOVSKI: U posljednje vrijeme sam se prebacio na ukrajinsku književnost i možete da zamislite koliko mnogo mi ona znači. Od ruskih pisaca sam veliki ljubitelj Aleksandra Solženjicina, koji je dobitnik Nobelove nagrade. Njegova djela "Arhipelag Gulag" i "Rakovi korpus" su knjige sa veoma jakom porukom.

Dinamo u srcu

NN: Veliki ste fan drugih sportova, za koji klub navijate i koji Vam je omiljeni sport?

STAHOVSKI: Od djetinjstva sam navijač Dinama iz Kijeva i navijam za sve ukrajinske sportiste, bez obzira na to gdje se takmiče.