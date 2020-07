Simona Halep otkrila zašto je odbila ples sa Novakom Đokovićem

Rumunska teniserka Simona Halep otkrila je zašto nije ispoštovala tradiciju na svečanoj večeri poslije osvajanja Vimbldona.

Halep je 2019. godine osvojila najprestižniji Gren slem na svijetu i sutradan je zajedno s Novakom Đokovićem bila glavna atrakcija na tradicionalnoj večeri.

Tradicija nalaže da šampioni u muškoj i ženskoj konkurenciji plešu na bini, međutim Simona je to odbila jer se, kako kaže, osjećala nesigurno na štiklama.

"Bilo je stresno za mene da hodam u štiklama i nosim trofej u isto vrijeme, ali isto tako je bilo lijepo", rekla je Simona i nastavila:

"Nisam plesala (smijeh). Bila sam baš pod stresom i pitala sam da li treba to da uradim. Odgovorili su mi da je na meni da odlučim i rekla sam 'ne, molim vas'", dodala je Simona smijući se.

Halep je u karijeri osvojila dva Gren slema, Rolan Garos 2018. i Vimbldon godinu dana kasnije, a trenutno je druga teniserka svijeta.

Simona Halep talks to BBC Sport about why she didnt dance with Novak Djokovic, and being happy to be Wimbledon champion for another year. Source: BBC pic.twitter.com/OKKw2vYBOf