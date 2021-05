Simona Halep propušta Rolan Garos

BUKUREŠT - Treća teniserka svijeta Simona Halep saopštila je danas da zbog povrede neće učestvovati na Rolan Garosu.

Rumunka je povrijedila list lijeve noge u meču sa Anđelikom Kerber na turniru u Rimu.

"Nažalost, potrebno mi je više vremena da se oporavim nakon povrede noge. Ovo je jedina ispravna odluka koju sam mogla da donesem. Tužna sam što neću igrati u Parizu, ali ću se fokusirati na oporavak kako bi se uskoro vratila na teren", napisala je Halep na svom Twitter nalogu.

Nekadašnja prva igračica svijeta je Gren slem u Parizu osvojila je 2018. godine, dok je 2014. i 2017. stizala do finala.

Drugi Gren slem u sezoni se igra od 30. maja do 13. juna.

It’s with a heavy heart that I announce my withdrawal from @rolandgarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing from a Grand Slam goes against all my instincts and aspirations as an athlete, but pic.twitter.com/XiGJxAJMOp