''Siner do kraja godine broj jedan''

Adrijano Panata, bivši grend slem šampion, pohvalio je Janika Sinera poslije nove titule.

Italijan je u Roterdamu osvojio drugi pehar ove sezone, pošto je u januaru trijumfovao i na Australijan openu.

Siner je pobijedio Aleksa de Minora sa 7:5, 6:4 i sada ima skor u sezoni od 12-0.

Panata, koji je osvojio Rolan Garos 1976. godine ne može da se načudi pojedinim reakcijama u italijanskim medijima.

"Činjanica koja me dovodi do ludila je da i dalje prave poređenja između mene, njega i Nikole Pjetranđelija. Kada je tu takav talenat kao Siner, on ne mora da se trka sa nama, čak ni da misli o nama, već da se takmiči sa Đokovićem, Federerom, Nadalom, jer će osvojiti mnogo titula. Čemu onda ova poređenja? Janik je osvojio važan turnir danas, morao je da ga osvoji jer je bio najjači u žrijebu", poručio je Panata.

Iskusni stručnjak kaže da nije lako osvojiti bilo koji turnir u današnje vrijeme.

"Ponekad je ovaj tip turnira teže osvojiti, jer kada ste favorit, drugačije je nego na onim komplikovanijim turnirima. Ovaj momak ide ka tome da ima ludu karijeru, osvojiće mnoge turnire. Osvojiće i druge slemove. Vrlo je vjerovatno da će i na kraju godine biti prvi. Poslije svega što smo rekli o Sineru, postao je nacionalni sportski heroj. Mnogo se priča sa njim i zasluženo, jer je momak za poštovanje, skroman je, inteligentan i veoma jak", zaključio je Panata.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.