Siner jasan: Ja pišem svoju priču

Janik Siner briljira od početka 2024. godine. Italijan je osvojio Australijan Open, a zatim i ATP turnir iz serije 500 u Roterdamu.

Treći teniser svijeta je tako vezao ukupno 16 pobjeda u ovoj kalendarskoj godini, a taj niz je još duži ako se dodaju i tri trijumfa u Dejvis kupu iz 2023. godine.

Italijan će igrati protiv Karlosa Alkaraza u polufinalu Indijan Velsa, a u slučaju da slavi portiv Španca, biće mu to 20. uzastopna pobjeda. Uz to bi mogao i da zabilježi skok na ATP listi i preuzme poziciju broj dva od mladog Španca.

Best season starts on ATP Tour since 1990: Djokovic 41-0 (2011) Djokovic 26-0 (2020) Nadal 20-0 (2022) Djokovic 17-0 (2013) Federer 17-0 (2018) Sampras 17-0 (1997) Federer 16-0 (2006) SINNER 16-0 (2024) pic.twitter.com/wxYKEOLGn1