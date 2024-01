Siner otkrio kako je učio od Đokovića

Janik Siner po prvi put u karijeri igraće u finale jednog grend slema nakon što je jutros u polufinalu Australijan opena savladao Novaka Đokovića sa 3:1.

Ovo je bila najveća pobjeda u karijeri za Italijana kojem je ovo bio treći trijumf nad najboljim teniserom svijeta u posljednja četiri međusobna duela.

Siner je bio bez greška, a ono što je impresivno jeste da Novaku Đokoviću nije dao niti jednu brejk loptu.

„Radovao sam se ovom meču, sa nestrpljenjem sam ga čekao, Lijepo je imati priliku da igrate protiv igrača od kojeg možete da učite. Na Vimbldonu sam izgubio od Novaka i tu sam mnogo naučio, to je sve bio jedan put koji sam morao da prođem“, rekao je Siner i dodao:

„Ne znam šta je to u mojoj igri što mu otežava, mislim da igramo slično, što više vraćenih lopti, da dobro serviramo, on odlično servira, ali morao sam da pogađam šta će uraditi, zapravo… nije dobro da otkrivam taktiku protiv njega“.

On je potvrdio i priču o tome da je veoma mlad trenirao sa Novakom Đokovićem, a objasnio je i koliko mu je to pomoglo.

„Ta priča je istinita, kada sam imao 16, 17 godina imao sam priliku da sa njim treniram u Monaku, tu je bila moja prva šansa da učim od njega. Rekao mi je da više skrećem loptu, da ne može niko da predvidi to, tada sam počeo to da vježbam to slanje nezgodnih lopti i tu je sve počelo“, naglasio je Italijan.

