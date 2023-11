Siner pobijedio i odveo Đokovića u polufinale mastersa

U posljednjem meču Zelene grupe završnog mastersa u Torinu Italijan Janik Siner pobijedio je Holgera Runea u tri seta 6:2, 5:7, 6:4. Ovim rezultatom on i Novak Đoković obezbijedili su plasman u polufinale.

Domaći favorit nastavio je sa partijama koje ga krase tokom čitavog završnog mastersa. Nije želeo da se bruka, odigrao je još jedan odličan meč i potpuno zasluženo završava grupnu fazu sa sve tri pobjede.

Ovaj ishod takođe znači da pored njega u polufinale odlazi i Novak Đoković, koji je mogao da ispadne da je Siner kojim slučajem poražen od Runea. Ali iako se glasno govorilo o mogućnosti takvog scenarija, koji Italijana ništa ne bi bolio gledajući sa takmičarske strane, četvrti teniser svijeta pokazao je da ga, pored velikog talenta, odlikuje i sportski duh i nije ni imao namjeru da se bavi prizemnim kalkulacijama.

Od samog starta Siner je krenuo žestoko. Želio je da pokaže autoritet momku, za kojeg mnogi smatraju da bi mogao da, baš uz Sinera i Karlosa Alkarasa, predstavlja dominantnu snagu u narednoj deceniji. Možda je baš zbog toga Italijan i bio ekstra motivisan i očas posla poveo 4:0 u prvom setu.

Tu prednost je bez mnogo problema sačuvao i dobio prvi set poslije samo 33 minuta 6:2. Danac se presabrao i počeo ozbiljnije da igra u drugom setu. U četvrtom gemu došao je do svoje prve brejk lopte na meču, međutim Siner se odbranio tom prilikom i ipak osvojio taj gem.

U tim trenucima Rune je imao problema sa desnom nogom, zbog čega je i uzeo medicinski tajm-aut. Ipak, to se nije značajnije odrazilo na njegovu igru u drugom setu, koji je protekao u znatno žešćoj borbi nego prvi. Obojica su držala svoj servis bez mnogo problema do 12. gema. Tada je Rune došao do tri vezane brejk lopte, koje su bile istovremeno i set lopte. Siner je spasao dvije, ali treću je Rune iskoristio, dobio set 7:5 i uveo meč u treći set.

Siner je u trećem setu pokazao agilnost. U trećem i petom gemu počeo je da vrši ozbiljan pritisak na Runeov servis. Danac je odbranio u ta dva gema tri brejk lopte i uspio da zadrži servis. A onda je, gotovo nenadano, u osmom gemu imao on brejk priliku. Ipak, Siner je vezao tri poena i uspio da izjednači na 4:4. Drama je dostizala vrhunac.

Konačno je u devetom gemu Siner napravio brejk. Došao je Italijan do tri vezane brejk lopte. Rune je spasao dvije, ali treću nije uspio i Siner je stekao priliku da servira za pobjedu. To je uspješno učinio i pored sebe i domaćih navijača, usrećio i Novaka Đokovića koji ostaje na putu da odbrani titulu.

(Sport klub)

