Siner pobjedom nad Đokovićem ispisao istoriju

Italijanski teniser Janik Siner postao je tek treći igrač koji je u posljednjih deset godina dobio Novaka Đokovića u odlučujućem taj brejku.

Četvrti igrač svijeta je na Završnom mastersu slavio u tri seta rezultatom 2:1 (7:5, 6:7, 7:6) i tako se pridružio Karlosu Alkarazu i Dominiku Timu kojima je to uspijevalo prije njega.

Uz to, treći je kojem je to isto uspjelo prije napunjene 23. godine, a u to društvo ulaze još pomenuti Alkaraz i njegov sunarodnik Rafael Nadal.

Daleko da je tu kraj Sinerovih podviga, pa je tako postao prvi italijanski igrač od 1973. godine koji je vezao pobjede protiv prvih na ATP listi. Prvi je koji je to uradio u okviru iste sezone.

Kad smo već kod toga, Italijan se pridružio Danilu Medvedevu kao jedinom teniseru koji je ove godine zabilježio više od jedne pobjede protiv prvih reketa svijeta.

To je prvi put od 2008. godine da se to dešava. Tada je to uspjelo Žilu Simonu i Endiju Mariju protiv Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

Siner je sa ovom pobjedom skoro pa obezbijedio mjesto u polufinalu.

Ispada jedino u slučaju da ga Holger Rune savlada u dva seta i da to isto Đoković uradi u duelu sa Hubertom Hurkačem.

