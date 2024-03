Siner rutinski sa Australijancem, za polufinale sa Mahačom

Janik Siner se bez problema plasirao među osam najboljih na Mastersu u Majamiju.

Italijan, drugo nosilac turnira, bio je bolji od Australijanca Kristofera O'Konela, 6:4, 6:3.

Janiku je za pobjedu bilo neophodno 103 minuta na terenu, a tokom meča protivniku je tri puta oduzeo servis i jednom je prretrpjeo brejk.

I to na samom početku meča, dok je bio nedovoljno zagrijan, O'Konel je to iskoristio i poveo sa 2:0.

Međutim, šampionu Australijan opena nije mnogo trebalo da se se vrati u ritam, poslije 4:2, vezao je četiri gema i stigao do 6:4 i vođstva u meču.

U drugom setu, Siner je iskorostio prvu priliku koja mu se ukazala, napravio je brejk u drugom gemu i sačuvao tu prednost do kraja meča.

Sinner... WINNER @janniksin reaches the #MiamiOpen quarter-finals for the fourth consecutive year with a 6-4 6-3 win over Christopher O'Connell. pic.twitter.com/awJkGYTGHk