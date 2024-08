Sinera će trenirati bivši Đokovićev trener

Prvi teniser svijeta Janik Siner čini se da je pronašao zamjenu za dvojicu trenera koje je otpustio iz svog tima nakon doping afere.

Italijan je raskinuo je saradnju sa kondicionim trenerom Umbertom Ferarom i fiziom Đakomom Naldijem, nakon što je objavljeno da je u njegovim nalazima pronađena nedozvoljena supstanca klostebol.

Kako prenosi italijanski "Eurosport", novi trener za Sinerovu fizičku pripremu biće Marko Paniki, bišvi član stručnog štaba Novaka Đokovića, koji će se timu Italijana priključiti poslije US Opena.

Kako se dodaje, potvrda ove informacije bi trebalo da postane zvanična u narednih nekoliko dana.

