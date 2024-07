Sineru italijanski derbi, slijedi Kecmanović

Janik Siner je pregrmeo i drugu prepreku na Vimbldonu, i to kakvu.

Prvi teniser svijeta je poslije velike borbe i tri sata i 42 minuta igre pobijedio bivšeg finalistu, sunarodnika Matea Beretinija, 7:6 (3), 7:6 (4), 2:6, 7:6 ().

Bio je to meč vrijedan same završnice, nikako drugog kola i svi koji su ostali do kraja na Central kortu nisu zažalili.

Bilo je jasno da ćemo od prvog poena gledati uzbudljiv i neizvjestan meč.

Dva igrača koji očigledno imaju igru za ovaj čuveni teren na Vimbldonu, Siner polufinalista prošle sezone, Mateo nekadašnji finalista, sunarodnici.

Svi preduslovi za derbi bili su tu i termin koji ih je ostavio za kraj dana.

I bilo je jasno da će i najmanja greška biti kažnjavana, i to se ispostavilo kao veoma važno u prva dva seta.

Ljubomorno su držali servis, nije bilo brejka, iako je Siner na 5:4 imao set loptu.

Nije se dao Mateo, izborio je taj-brejk, ali je Siner uspio da ga dobije rezultatom 7:3.

U drugom setu bilo je više brejk prilika, prve dvije je propustio Siner u trećem gemu, a potom je Beretini došao do brejka u šestom gemu za 4:2.

Međutim, svjetski broj jedan je odmah uzvratio ribrejkom i potom izjednačio na 4:4.

Morao je Beretini da spasi još dvije brejk lopte u devetom gemu, prije nego što je nekako došao do novog taj-brejka, ali tu je opet stao.

Siner je bio pribraniji, sigurniji, dobio je taj dio igre sa 7:4 i stigao do velikih 2-0.

Zazvonio je alarm kod Matea, nateralo ga je to odmah da napravi brejk i povede potom sa 2:0.

I zaista je sjajno odigrao taj dio igre, imao je i dupli brejk i velikih 5:1.

Lako je priveo kraju taj set dobivši ga rezultatom 6:2.

I bio je na dobrom putu i početkom četvrtog seta, jer je u trećem gemu prvi došao do brejka i vođstva od 2:1.

Međutim, Siner je odmah uzvratio ribrejkom, a potom poveo sa 3:2.

I nekako, kao da je broj jedan pojačao tada, uspio je da dobije gem s nulom za 4:3, da bi Beretini uzvratio isto za 4:4.

I još jednom je Janik s nulom dobio gem, 5:4, time stavio pod pritisak Matea, ali nije se dao iskusniji Italijan, 5:5.

Imao je Siner 6:5 i meč loptu na servis protivnika, ali je Beretini sve to izdržao i uveo meč u novi, treći-taj brejk koji je dobio sa 7:4.

Njega u trećem kolu očekuje duel protiv Miomira Kecmanovića koji je pobijedio Talona Grikspora u pet setova.

